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GBS.Market - простая программа Для автоматизации торговли

Подойдет для
магазина одежды продуктового магазина магазина автозапчастей кафе магазина косметики цветочного магазина булочной магазина игрушек посудной лавки магазина бытовой техники мебельного салона мясной лавки магазина стройматериалов зоомагазина рыболовного магазина
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0 дней бесплатно!

ПРЕИМУЩЕСТВА GBS.MARKET

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

GBS.Market проста в использовании и не требует предварительного обучения сотрудников или знания бухгалтерского учета. Интерфейс программы интуитивно понятен и после установки вы сможете сразу перейти к работе

ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ

В течение 30 дней после установки вы сможете использовать программу бесплатно. Стоимость использования программы не превышает 179 рублей в месяц. При желании вы сможете оплатить бессрочную лицензию.

РЕГУЛЯРНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Наша команда постоянно работает над совершенствованием программы. Мы прислушиваемся к нашим пользователям и реализуем самые необходимые возможности. Крупные обновления выходят несколько раз в год

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Несмотря на невысокую стоимость и простоту, программа готова к работе в практически любом направлении розничной торговли. Поддержка торгового оборудования, удаленный контроль, права доступа и многое другое

ВОЗМОЖНОСТИ GBS.MARKET

РАБОТА С АССОРТИМЕНТОМ

  • Добавление товаров вручную и из Excel
  • Учет продаж за наличные, банковской картой и в долг
  • Создание составных товаров и комплектов
  • Перемещение между торговыми точками

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ

  • Построение отчетов и диаграмм за любой период
  • Генерация отчетов по дням, месяцам или категориям
  • Сортировка статистки по времени, наименованию, стоимости
  • Печать и экспорт статистики в Excel

КОНТРОЛЬ ИЗ ДОМА

  • Контроль неограниченного количества ваших магазинов
  • Управление базой магазина из дома
  • Просмотр статистики в реальном времени
  • Отчеты на электронную почту с заданным интервалом времени

РАБОТА С БАЗОЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ

  • Ведение базы покупателей 
  • Дисконтная система и управление скидками
  • Накопительная система (бонусы/баллы)
  • Учёт должников

КОНТРОЛЬ ЗА СОТРУДНИКАМИ

  • Статистика продаж для каждого сотрудника
  • Настройка прав доступа к данным
  • “Подписи” сотрудников при выполнении действий
  • История действий сотрудников

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И РЕВИЗИИ

  • Ввод данных вручную или с помощью сканера
  • Автоматическая корректировка базы данных
  • Приостановка и отмена инвентаризации

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ

  • Ценники и этикетки любого формата
  • Товарные чеки, накладные, счет в момент продажи
  • Накладные, акты инветаризаций и списания
  • Гибкий редактор шаблонов документов

ПОДДЕРЖКА ОБОРУДОВАНИЯ

  • Онлайн-кассы
  • Сканеры штрих-кодов 
  • Принтеры чеков и этикеток
  • Эквайринг-терминалы
  • Торговые весы

РАБОТАЕТ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Программа устанавливается на ваш компьютер и может работать без подключения к интернету. Таким образом GBS.Market можно использовать даже в отдаленных регионах.

Подробнее о возможностях

Отзывы пользователей

Даниил
Даниил
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Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу разработчиков данной программы. Программа отличная! Освоили ее моментально! Не требует специальной подготовки и обучения, все воспринимается на интуитивном уровне! Если появляются какие либо вопросы или пожелания, команда разработчиков реагирует очень быстро и с пониманием. Держат в курсе изменений и доработок. Одним словом Молодцы! Огромное Вам спасибо и удачи во всем! Спасибо
Антонина
Антонина
Магазин нижнего белья
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Отличная программа! Простая и понятная! Все продуманно! Изучаем! Спасибо! Развития и побольше пользователей!)
Елена
Елена
ООО Рябина
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Спасибо команде, за отличную программу. Мне она очень нравится. Очень функциональная, я быстро в ней разобралась. Легко работать в облаке. Отслеживать через смартфон. Молодцы. Очень хочу чтоб у Вас получилось запустить весь функционал Егаис.
Юрий
Юрий
Profi-nail
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Очень грамотные специалисты,я б сказал мастера своего дела. Обслуживание +5 Сервис +5 Рекомендую к сотрудничеству!
Мацкевич Евгений Михайлович
Мацкевич Евгений Михайлович
МОБИ СТИЛЬ
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Обратился в службу поддержки программы GBS.Market,с просьбой создать шаблон для печати термо-этикеток без цены,для склада.Проблема была решена в самые кратчайшие сроки,после обращения,хочу выразить благодарность службе тех. поддержки, а в частности Юрию.Спасибо за работу,все работает отлично,доступная инструкция по установке макета,меня все устраивает,так держать.
Юрий
Юрий
магазин игрушек
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До этого 4 года пользовался 1С и мучился с каждым действием, будет то прием товара или реализация, постоянные зависания и проблемы. Программа очень быстрая и понятная, сейчас в общей сложности у нас уже 4 лицензии и мы очень довольны. Есть правда еще несколько функций, которых не хватает, но зато есть у команды в планах на реализацию, надеюсь они их быстро воплотят и доведут все до идеала)
Ирина
Ирина
Авто лидер
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Очень нравится ваша программа! Все просто удобно понятно функционально!долго искала программу для магазина автозапчастей ничего не подходило .и вот уже четвертый год пользуюсь GBS сперва 4 теперь 5. Очень довольна! Не нужно быть програмистом или бухгалтером чтобы ее настроить и подстроить под вас .Спасибо большое создателям за их труд !!!
Михаил
Михаил
ООО "Ком-Юн"
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Отличная программа с богатым функционалом, но самое главное великолепная поддержка пользователей! Спасибо огромное!
Дмитрий
Дмитрий
Сеть магазинов разливного пива
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Программа совсем не дорогая, но очень функциональная! Подойдет для большинства предпринимателей! Поддержка на высоком уровне, работать приятно. Спасибо разработчикам! Высоково полета и процветания!)
Айрат
Айрат
Рыболовный магазин
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Попользовался месяц тестовым периодом и приобрёл бессрочную лицензию. В рыболовном магазине показала себя отлично, нашёл функции о которых и не знал. Отлично продавать в долг и с частичной оплатой. Вообщем спасибо разработчикам и всем участникам этого проекта, успехов вам и процветания!
Артём
Артём
магазин “StockLand Mix”
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Программа проста в освоении и работе. Используется как замена кассовому аппарату и для ведения внутренней бухгалтерии маленькой торговой точки. Перепробовал почти 20 программ, в итоге остановился на GBS.Market.
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Все отзывы

Соответствует закону

54-ФЗ

GBS.Market соответствует федеральному закону о применении контрольно-кассовой техники и поддерживает кассы, работающие по новому порядку.

МАРКИРОВКА

Поддержка продажи маркируемой продукции: отправка данных о продаже в ОФД и дальнейшей передачей в "Честный знак"

Видео-отзывы

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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

Для чего нужна автоматизация торговли?

Уже с 2017 года использование программного обеспечения для автоматизации становится не только личным выбором, а обязанностью практически каждого предпринимателя, который хочет соблюдать закон. GBS.Market позволяет не только соответствовать законодательству (в частности – 54 ФЗ), но и позволяет полностью контролировать весь процесс: от закупки у поставщиков, до реализации покупателям.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ

Используя GBS.Market вы сможете получать информацию о продажах тех или иных товаров и их остатках, что позволит своевременно делать закупки, поддерживать актуальный ассортимент, тем самым увеличивая количество продаж

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Программа позволит избавиться от рутинных действий как в работе магазина: продажи, инвентаризации, печать ценников, так и дома: статистика работы для вас может быть сформирована автоматически

РОСТ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Настройка скидок, работа с дисконтными картами, просмотр самых активных покупателей - позволят увеличить поток покупателей.

Попробуйте бесплатно!

Попробуйте GBS.Market бесплатно прямо сейчас и в течение 30 дней используйте программу для ознакомления с возможностями.
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Month

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Quarter

499 1 квартал
  • 166 руб/мес
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Year

1799 1 год
  • 149 руб/мес
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Популярный

Unlimit

5475 Бессрочно
  • Не более 114 руб/мес*
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* — ориентировочная стоимость одного месяца лицензии при условии, что программа будет использоваться в течении 4 или более лет. Лицензия предоставляется бессрочно, без ограничения по сроку действия.

Лицензия подразумевает под собой право использования программы на 1 компьютере (рабочем месте). Подробнее в договоре-оферте.

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Пн-Пт, с 10 00 до 17 00 МСК

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GBS.Market - Автоматизация торговли

8 800 500-39-47

Пн-Пт, с 10 00 до 17 00 МСК

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