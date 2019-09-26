GBS.Market - простая программа Для автоматизации торговли

График работы службы поддержки в праздничные дни
Уважаемые пользователи! Информируем вас, что в период праздничных дней изменяется график работы службы поддержки. С 28 декабря 2021 года до 9 января 2022 года (включительно)
GBS.Market проста в использовании и не требует предварительного обучения сотрудников или знания бухгалтерского учета. Интерфейс программы интуитивно понятен и после установки вы сможете сразу перейти к работе
В течение 30 дней после установки вы сможете использовать программу бесплатно. Стоимость использования программы не превышает 179 рублей в месяц. При желании вы сможете оплатить бессрочную лицензию.
Наша команда постоянно работает над совершенствованием программы. Мы прислушиваемся к нашим пользователям и реализуем самые необходимые возможности. Крупные обновления выходят несколько раз в год
Несмотря на невысокую стоимость и простоту, программа готова к работе в практически любом направлении розничной торговли. Поддержка торгового оборудования, удаленный контроль, права доступа и многое другое
Программа устанавливается на ваш компьютер и может работать без подключения к интернету. Таким образом GBS.Market можно использовать даже в отдаленных регионах.
GBS.Market соответствует федеральному закону о применении контрольно-кассовой техники и поддерживает кассы, работающие по новому порядку.
Поддержка продажи маркируемой продукции: отправка данных о продаже в ОФД и дальнейшей передачей в "Честный знак"
Уже с 2017 года использование программного обеспечения для автоматизации становится не только личным выбором, а обязанностью практически каждого предпринимателя, который хочет соблюдать закон. GBS.Market позволяет не только соответствовать законодательству (в частности – 54 ФЗ), но и позволяет полностью контролировать весь процесс: от закупки у поставщиков, до реализации покупателям.
* — ориентировочная стоимость одного месяца лицензии при условии, что программа будет использоваться в течении 4 или более лет. Лицензия предоставляется бессрочно, без ограничения по сроку действия.
Лицензия подразумевает под собой право использования программы на 1 компьютере (рабочем месте). Подробнее в договоре-оферте.
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Уважаемые пользователи! Информируем вас, что в период праздничных дней изменяется график работы службы поддержки. С 28 декабря 2021 года до 9 января 2022 года (включительно)
Уважаемые пользователи GBS.Market 5! После переноса сайта на новый сервер мы полностью перевели его на https-протокол, что привело к неработоспособности автоматической активации в 5-й версии
Уважаемые пользователи! Информируем вас, что технические работы на сервере активации лицензий завершены. Лицензии для 6-й версии активируются в штатном режиме. В случае, если лицензия, оплаченная
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