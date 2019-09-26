GBS.Market - простая программа Для автоматизации торговли

До этого 4 года пользовался 1С и мучился с каждым действием, будет то прием товара или реализация, постоянные зависания и проблемы. Программа очень быстрая и понятная, сейчас в общей сложности у нас уже 4 лицензии и мы очень довольны. Есть правда еще несколько функций, которых не хватает, но зато есть у команды в планах на реализацию, надеюсь они их быстро воплотят и доведут все до идеала)